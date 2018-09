Après le succès de sa première opération à Chiasso en Suisse, Youssef Moussaid, agent FIFA, organise une détection de haut niveau en Suède. Du 18 au 26 novembre 2018, il propose à une sélection de joueurs de suivre des entraînements organisés par des professionnels.

Mieux, les heureux élus auront la possibilité de disputer trois matches amicaux contre des clubs professionnels suédois : Vasalund IF, IK Frej et Dalkurd Syrianska. Si vous avez entre 17 et 22 ans, que vous êtes intéressés, envoyez un mail pour connaître tous les détails de l’opération et tenter de participer, sur candidature, à cette aventure.