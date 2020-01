Avec 15 buts et 3 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison avec l’Inter, Lautaro Martinez (22 ans) forme un duo de choc avec Romelu Lukaku. L’Argentin est désormais dans le viseur de pas mal de très gros clubs européens, notamment du Barça, mais il ne devrait pas bouger cet hiver à en croire ses propos sur Tyc Sports.

« Aujourd’hui, je suis un joueur de l’Inter et je suis heureux ici. Les gens m’apprécient. Si on parle de moi, c’est que cela signifie que je fais les choses bien et j’ai l’intention de continuer sur cette voie. Je suis calme et heureux, je me sens bien ici. » Voilà qui devrait rassurer les tifosi nerazzurri.