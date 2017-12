Parti cet été de Ligue 1 et de Nice pour rejoindre l’Inter Milan et la Serie A, Dalbert a vraiment eu du mal à s’intégrer au championnat italien. Pourtant, il continue de tenter d’expliquer son adaptation.

« J’espère compléter mon processus d’adaptation rapidement, pour avoir de plus en plus de confiance, je dois penser positivement, toujours comprendre ce que l’entraîneur veut me montrer, ma valeur et aider l’équipe. Nous sommes un groupe de qualité, nous ne sommes pas encore satisfaits, nous travaillons bien pour atteindre notre objectif, alors ne nous arrêtons pas et continuons à marquer des points dès samedi », a indiqué Dalbert dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.