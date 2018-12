Ce soir, l’Inter et le Napoli s’affrontent en rideau de la 18e journée de Serie A. Un choc où les locaux ont opté pour une composition classique avec Samir Handanovic dans les buts. Le Slovène est accompagné par Danilo D’Ambrosio, Stefan De Vrij, Milan Skriniar et Kwadwo Asamoah. Le double pivot est assuré par Borja Valero et Marcelo Brozovic tandis que Joao Mario est placé en meneur de jeu. Sur les ailes on retrouve Matteo Politano et Ivan Perisic. La pointe de l’attaque est occupée par Mauro Icardi.

Les Napolitains s’organisent dans leur traditionnel 4-4-2 avec une composition très offensive. Alex Meret évolue dans les cages derrière une défense constituée d’Allan, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly et Mario Rui. Marek Hamsik et Piotr Zielinski sont positionnés dans l’entrejeu tandis que José Callejon et Fabian Ruiz prennent les ailes. Enfin, Arkadiusz Milik et Lorenzo Insigne sont présents en attaque.

Les compositions

Inter : Handanovic - D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah - Valero, Brozovic - Politano, Joao Mario, Perisic - Icardi

Napoli : Meret - Allan, Albiol, Koulibaly, Rui - Hamsik, Zielinski - Callejon, Ruiz - Milik, Insigne