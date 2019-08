« Icardi et Nainggolan ne sont pas inclus dans le projet technique. » Il y a quelques jours, le directeur sportif de l’Inter, Giuseppe Marotta, avait annoncé que l’attaquant argentin et le milieu belge étaient sur le marché. Malgré encore trois ans de contrat, le joueur de 31 ans devait donc se trouver un nouveau club. Rapidement, la Fiorentina a fait part de son intérêt, tout comme Cagliari. Et alors qu’il semblait très proche de la Viola, Nainggolan devrait finalement revenir dans son ancien club.

Sky Italia affirme en effet ce jeudi que l’ancien international belge a choisi Cagliari, et ce malgré le fort intérêt de la Fiorentina. Rajda Nainggolan aurait surtout pris cette décision pour des raisons familiales, afin de rentrer en Sardaigne. Le principal concerné appartenait aux Rossoblù de 2010 à 2014. L’accord entre Cagliari et l’Inter aurait d’ailleurs déjà été conclu.

