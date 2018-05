Depuis plusieurs saisons maintenant, Mauro Icardi fait partie des meilleurs canonniers de la Botte. Cette saison encore, le serial buteur de l’Inter a frappé fort en terminant deuxième meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations au compteur. Forcément, de telles statistiques ne passent pas inaperçues sur le Vieux Continent. Mais si ce dernier est régulièrement cité dans le viseur des plus grands, il est toujours un joueur des Nerazzurri.

La donne pourrait toutefois être différente cet été. Après 5 années passées sous le maillot intériste, l’attaquant de 25 ans pourrait bien avoir des envies d’ailleurs. Et comme l’explique son entraîneur Luciano Spalleti, le retenir cette fois-ci semble compliqué, malgré le souhait de rester du principal intéressé. « Il est heureux à l’Inter et veux rester, mais quand certains clubs ont décidé de prendre un joueur, tu peux avoir dit "je ne vais pas partir" le jour précédent, puis le jour d’après, ils te prennent et à la fin, tu es heureux d’y aller, même si la veille tu pensais différemment », a-t-il lancé dans des propos relayés par Sky Sports.