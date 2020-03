Suite à la réunion de mardi, l’UEFA a annoncé le report d’un an de l’Euro mais également la suspension immédiate de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Comme tous les autres championnats, il va falloir trouver des dates si les autorités sanitaires autorisent la reprise des matches après l’épidémie de coronavirus. Et en ce qui concerne l’Italie et la Serie A, le président de la Fédération italienne de football (FIGC) Gabriele Gravina est déjà d’accord pour jouer en juillet s’il le faut.

« Grâce au report de l’Euro, que nous avions fortement souhaité, nous avons plus de chances de fixer les dates de reprise entre mai et juin, en espérant que la date limite du 30 juin sera suffisante. Sinon, comme la Fédération espagnole, nous demanderons la possibilité d’avoir 10-15 jours en juillet », a déclaré le dirigeant de la FIGC dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Tout dépendra donc de la date de reprise des championnats. La date la plus optimiste reste le 14 avril, alors que l’UEFA pense plutôt à une reprise le 3 mai.