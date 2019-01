Annoncé depuis plusieurs jours maintenant, c’est désormais officiel, Jean-Clair Todibo (19 ans) va rejoindre le FC Barcelone à l’issue de son contrat avec Toulouse le 1er juillet prochain après une dizaine de matches de Ligue 1 au compteur. Sur son compte Twitter, le futur barcelonais ne cachait pas sa joie de rejoindre le Barça. « Je suis très heureux de m’être engagé avec le FC Barcelone à partir de juillet 2019. C’est plus qu’un club et je les remercie de leur confiance. Ca sera une nouvelle étape dans ma jeune carrière et je mettrais toute la détermination pour y réussir de grandes choses. »

Mais avant de voir la Catalogne, il reste encore six mois à passer dans la Ville Rose. Mis à l’écart depuis début novembre pour avoir refusé de signer pro au TFC, le roc défensif tricolore ne devrait plus porter le maillot toulousain jusqu’à son départ. Ce qui ne l’empêche pas de se mettre à la disposition de son coach Alain Casanova pour les prochaines échéances. « En attendant, je reste un joueur du TFC et je suis disponible pour aider mes partenaires tant que je reste sous contrat. Le Tef m’a permis de grandir et de découvrir la Ligue 1 et je leur en serai éternellement reconnaissant. Merci. » Pas sûr que cela suffise à convaincre la direction du club toulousain de revenir sur sa décision.