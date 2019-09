Son nom est associé à celui du Real Madrid depuis quelques jours. José Mourinho ne verrait pas d’un mauvais œil un retour dans la capitale espagnole après y avoir entraîné pendant trois ans (2010-2013). L’actuel leader de Liga n’est pourtant pas au mieux de sa forme, notamment sur le plan européen. De quoi alimenter la rumeur d’un retour comme le rapporte Spox.

Qui plus est, l’ancien entraîneur de Manchester United aurait refusé différentes offres depuis qu’il a quitté l’Angleterre en décembre dernier. En Allemagne, Schalke 04 et Wolfsburg voulaient le signer. Cependant, « The Special One », actuellement consultant pour Sky Sports, serait prêt à discuter avec le Real si le club venait à se présenter face à lui. Affaire à suivre.

