Stupeur à Londres ! Remercié ce mardi soir de son poste d’entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino a vu José Mourinho lui succéder quelques heures plus tard. Après avoir officié sur le banc de Chelsea et de Manchester United, le Portugais connait son troisième club en Premier League. Forcément, la nomination du technicien lusitanien fait beaucoup réagir. Et la presse locale s’en donne à cœur joie.

Le Daily Mail a même retrouvé une déclaration datant de 2015 du Special One qui jurait allégeance aux supporters de Chelsea à l’époque. En effet, le double vainqueur de la Ligue des Champions (2004 avec Porto et 2010 avec l’Inter) avait déclaré qu’il ne pourrait jamais entraîner les Spurs : « Je ne pourrais jamais entraîner Tottenham... J’aime trop les fans de Chelsea ! » Comme le dit l’adage : « tout va très vite dans le football. »