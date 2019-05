Roy Keane, Gary Lineker, Rio Ferdinand, Paul Scholes ou encore Gary Neville donnent leurs avis sur les plateaux TV outre-Manche, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des tabloïds. Tout le monde n’est pas forcément fan de ceux que l’ont appelle communément pundits au Royaume de sa Majesté. José Mourinho leur a notamment adressé un sacré tacle au micro de RT en Russie. « En Angleterre, nous avons des anciens joueurs de haut niveau, qui sont incroyables devant les caméras, puis ils rejoignent des clubs, et après deux mois, au revoir, on rentre à la maison, ce n’est pas pour nous. Il y a des choses que tu as ou que tu n’as pas », a-t-il lâché avant de poursuivre.

« C’est une chose d’être devant un écran à analyser un match en direct et dire : "j’aurais pris cette décision, je l’aurais fait rentrer lui". C’est une autre chose d’être sur le bord de la touche et de le faire. Peut-on être sur le banc de touche et être calme et imperméable à la pression, comme les consultants en plateau ? J’ai l’habitude de dire que tout le monde s’y connaît mieux que nous, les entraîneurs, en football. C’est le seul métier où les gens en savent plus que les spécialistes, et dieu merci parce que c’est pour ça que le football est ce qu’il est », a conclu le Special One, toujours à la recherche d’un club pour la saison prochaine. C’est dit !

'We have in England former top players, amazing in front of the screen, they go to football clubs, and after two months, goodbye, let's go home because [management] isn't right for us'

