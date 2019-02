Sans club depuis son éviction de Manchester United, José Mourinho attend la fin de saison pour s’ouvrir à de nouveaux projets. Dans un entretien accordé à beIN Sports, le Portugais se dit ouvert à une expérience en France, lui qui a souvent été associé au PSG, et qui était présent au stade Pierre-Mauroy de Lille ce dimanche.

« Je peux m’imaginer (entraîner en Ligue 1). Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, j’aime connaître d’autres cultures, j’aime beaucoup apprendre tout le temps. Travailler dans un nouveau Championnat serait une expérience fantastique. Pour l’instant je suis tranquille, j’essaie de vivre du mieux possible avec la famille et les amis et de travailler tranquillement pour espérer avoir l’opportunité de revenir au football. »