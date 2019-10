Courtisé par la plupart des grands d’Europe, Matthijs de Ligt (20 ans) a finalement choisi de poursuivre sa carrière à la Juventus. Mais la recrue à 75 M€ peine pour le moment à justifier l’investissement bianconero sur le terrain. En difficultés, l’international batave est revenu sur ses premiers mois compliqués dans le Piémont.

« Je ne sais pas moi-même pourquoi je ne suis pas aussi performant que je le voudrais. Tout ce que je peux faire, c’est de continuer à travailler et à faire de mon mieux et essayer d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Ce n’est pas un problème d’ordre physique. Peut-être qu’à l’Ajax, je me sentais invincible, aujourd’hui c’est différent. Mais je pense que c’est normal parce que tout est nouveau pour moi. Je progresse, je ne suis pas inquiet. Je joue et c’est la chose la plus importante parce qu’à la fin, je suis sûr que tout ira bien et que cette saison sera positive », a-t-il déclaré au micro de Fox Sports, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport.

