Le feuilleton Adrien Rabiot touche à sa fin. Mis à l’écart par le Paris Saint-Germain depuis décembre dernier, le milieu français n’a plus joué un match officiel depuis sept mois. En fin de contrat au PSG, le joueur de 24 ans cherchait donc une nouvelle formation. Et celle-ci sera certainement la Juventus.

Il y a quelques heures, la presse italienne expliquait que le natif de Saint-Maurice devait passer sa visite médicale ce lundi. Et le principal concerné vient d’atterrir à Turin. La Vieille Dame a en effet publié une photo du joueur sur son compte Twitter. Adrien Rabiot devrait donc devenir un Bianconero dans les prochaines heures.

Look who's just landed in Turin ! @Adriien_Rabiiot ! pic.twitter.com/RdGiucd4T3

— JuventusFC (@juventusfcen) June 30, 2019