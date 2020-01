Demain, la Juventus reçoit Cagliari pour le compte de la 18e journée de Serie A (rencontre à suivre sur notre live commenté). Un match pour lequel, la Vecchia Signora pourra évoluer de façon peu académique. En conférence de presse, Maurizio Sarri a expliqué qu’il avait fait des tests : « on essaie Rabiot milieu droit, Emre Can au centre et milieu droit. On a aussi tenté Bernardeschi dans le même rôle ces derniers jours. »

Le technicien italien a d’ailleurs adressé des compliments envers le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain : « physiquement, Rabiot a l’air bien. Il donne de bons résultats à l’entraînement et dans les matchs qu’il a joués récemment. Cela donne le sentiment qu’il y a encore plus de potentiel, mais ce n’est que le début. »