Après avoir sonné le signal d’alarme sur les possibilités de voir une économie du football bouleversée après cette crise, Karl-Heinz Rummenigge prend cette fois parti pour une reprise de la saison prochaine en février. C’est ce que le patron du Bayern Munich explique dans un entretien accordé au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Selon lui, il faudrait quoi qu’il en soit aller au terme de cet exercice, quitte à déborder sur les prochains mois, afin d’assurer les revenus prévus. Cela reporterait le début de saison prochain à l’hiver, comme l’ont proposé avant lui Christian Gourcuff ou encore Jean-Pierre Rivère.

« Afin de ne pas fausser notre championnat, il faut absolument aller au bout de cette saison. Mais il est aussi question de la survie de plusieurs de nos clubs et d’éviter un désastre économique sans précédent. C’est pourquoi j’estime qu’il serait judicieux de prolonger cet exercice 2019-2020 au pire jusqu’en septembre si cela n’est pas possible autrement. Résultat : le début de la saison prochaine pourrait avoir lieu au début de l’hiver et il faudrait alors décaler afin que les joueurs bénéficient de vacances et d’une préparation suffisamment longue. C’est un scénario tout à fait envisageable. » Avant la suspension de la Bundesliga, le Bayern était leader avec 4 points d’avance sur le RB Leipzig.