Ousmane Dembélé et le FC Barcelone viennent d’apprendre une terrible nouvelle. L’attaquant français souffre d’une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite, et tout porte à croire que sa saison est déjà terminée, lui qui avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition jusqu’ici. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à lui envoyer un message.

« Mon frère. Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater », a confié le joueur du Paris Saint-Germain. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter !