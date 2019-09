Présent hier au Groupama Stadium à Lyon-Décines, Kylian Mbappé a assisté à la victoire du Paris Saint-Germain face à l’OL (0-1). Ce lundi, l’international tricolore s’est envolé pour Milan pour assister à la cérémonie The Best FIFA Awards. Présent dans le onze de l’année, Mbappé n’a pas fait le déplacement pour rien. Avant le gala, le jeune joueur s’est confié au micro de RMC Sport.

Si l’attaquant a avoué être fier d’être parmi les meilleurs joueurs de la planète, il a aussi évoqué la belle semaine du PSG, qui a battu le Real Madrid en Ligue des Champions et Lyon en L1. Mais le Français ne veut pas s’enflammer, lui qui a prévenu le club de la capitale habitué aux remontadas ces dernières années. « La saison est lancée. C’est magique. On a très bien joué. C’est comme les années précédentes. On a toujours bien entamé nos saisons. Maintenant, il faudrait bien les finir ». Le message est passé !

