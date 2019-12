L’AC Milan souhaite se renforcer considérablement durant le mercato hivernal qui va bientôt ouvrir ses portes. Un renfort par ligne est souhaité, et si l’on en croit les dernières indiscrétions de la presse italienne, Zlatan Ibrahimovic va bien faire son grand retour. Il pourrait vite être suivi par Mohamed Elneny, le milieu de terrain international égyptien.

Actuellement prêté par Arsenal à Besiktas (où il a été titularisé à 10 reprises en Super Lig), Elneny, âgé de 27 ans, est en discussions avec le club milanais, à en croire les déclarations de son père, rapportés par le Corriere dello Sport. « Les négociations entre Mohamed et Milan sont à un stade avancé, mais le contrat n’a pas encore été signé. Ils ont renouvelé l’intérêt pour mon fils et les prochaines heures pourraient être décisives pour signer avec Milan. Il a bien fait avec Besiktas, mais il veut passer à un championnat plus fort à Milan. »