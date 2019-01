Depuis plusieurs jours, la presse polonaise annonce que Krzysztof Piatek est proche de rejoindre l’AC Milan. « Il a 95% de chance de signer à la fin de la semaine », assurait Tomasz Włodarczyk, journaliste de l’éminent journal polonais Przegląd Sportowy. Un transfert aux alentours de 45 M€ est évoqué pour le goleador du Genoa, auteur de 13 buts en Serie A.

Et selon Sky Sports, l’AC Milan aurait trouvé un accord avec le joueur et n’aurait plus qu’à négocier directement avec le Genoa. Il pourrait toucher 2 M€ par saison et s’engager pour cinq ans. Une réunion est prévue ce vendredi à Gênes pour que les deux clubs se mettent d’accord. En cas d’échec dans ce dossier, Michy Batshuayi resterait le plan B du club lombard.