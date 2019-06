Tout comme l’AC Milan, Everton et Arsenal, le Paris SG aurait un œil sur David Neres (22 ans), une des révélations de la dernière Ligue des Champions, pour renforcer sa ligne d’attaque cet été. Toutefois, l’Ajax Amsterdam, qui a déjà perdu Frenkie de Jong et s’apprête à voir filer Matthijs de Ligt et Hakim Ziyech, n’entend pas perdre son international auriverde cet été.

Le club néerlandais souhaite, comme l’explique O Globoesporte, prolonger son contrat (qui court actuellement jusqu’en juin 2022), augmenter son salaire et ajouter une clause libératoire à exercer à l’été 2020. Le Paulista dispute actuellement la Copa América avec la Seleção.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10