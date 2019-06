Le Paris Saint-Germain compte plus que jamais faire ses emplettes estivales du côté d’Amsterdam. Alors que la venue du défenseur central Matthijs de Ligt semble bien engagée, le club de la capitale avait déjà affiché un intérêt pour le milieu de terrain Donny van de Beek et l’attaquant David Neres. Et visiblement, l’international auriverde (3 sélections, 1 but) plait beaucoup aux dirigeants franciliens. C’est en tout cas ce qu’il se dit à nouveau au Brésil.

D’après UOL Esporte, le Paris Saint-Germain se serait réuni récemment avec les représentants du joueur de l’Ajax Amsterdam, mais un accord est encore très loin d’avoir été trouvé. L’une des raisons serait les réticences des agents du Brésilien concernant le possible temps de jeu chez les Rouge-et-Bleu. De plus, le clan Neres aurait fait part aux Parisiens durant cet échange de la préférence du joueur pour un avenir en Premier League.

Di Maria sacrifié ?

Les Toffees d’Everton auraient d’ailleurs activé cette piste en ce sens. Pas de quoi refroidir les ardeurs parisiennes et de Maxwell qui pilote le dossier. Le média local affirme en effet que le club de la capitale aurait décidé d’écouter toute offre intéressante au sujet d’Angel Di Maria, venant ainsi confirmer les informations allant dans ce sens publiées le mois dernier. Le plan est simple d’après UOL, vendre l’Argentin à un bon prix pour disposer des liquidités suffisantes et faire une proposition à l’Ajax Amsterdam.

Et si l’arrivée de Leonardo est là encore considérée comme un atout dans ce dossier pour les Franciliens, pas sûr que Thomas Tuchel acceptera de se séparer d’un élément aussi expérimenté qu’il apprécie. De plus, si le principal intéressé a fait savoir qu’il aimerait rejouer en Argentine, il n’est pas paru attiré par un départ dès cet été. « J’avais besoin de montrer pourquoi j’avais joué dans de si grandes équipes, et pourquoi j’évolue toujours dans un grand club comme le Paris Saint-Germain. C’est aussi pour cela que j’ai prolongé deux ans de plus ici. J’ai envie de gagner beaucoup de titres, de continuer à aimer jouer au football, et je peux le faire ici. » A suivre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10