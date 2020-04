Alfredo Morelos risque d’être l’un des grands noms du prochain mercato. L’attaquant colombien va vraisemblablement quitter les Rangers en Ecosse pour rejoindre un championnat plus huppé. On a récemment parlé de lui pour diverses écuries espagnoles, dont l’Espanyol l’été dernier et même l’Atlético de Madrid.

Ce dimanche, le média colombien Antena 2 nous apprend que celui qui compte 23 buts toutes compétitions confondues pour le moment est suivi par l’AS Saint-Etienne. Les Verts souhaiteraient ainsi en faire leur grande recrue en vue de la saison prochaine. Le média ne dévoile pas vraiment plus de détails mais explique qu’un montant de 15 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le club de Glasgow.