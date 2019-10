On joue la 80e minute de Galatasaray-Real Madrid (0-1, 3e journée de Ligue des Champions) et les caméras de télévision captent un échange étonnant entre Zinedine Zidane et Luka Jovic. Le coach merengue se tourne vers l’attaquant pour lui demander s’il pouvait entrer en jeu en lieu et place du jeune Brésilien Rodrygo, qui évoluait sur le flanc droit de l’attaque madrilène et de faire allers-retours et efforts défensifs.

Une demande étonnante il est vrai puisque le Serbe est un véritable n° 9, bien plus à l’aise dans l’axe. Et alors que l’on pouvait s’attendre, malgré cette consigne surprenante, à voir l’ancien de l’Eintracht Francfort, en difficulté pour ses premiers mois à la Casa Blanca, afficher sa motivation, ce dernier a plutôt semblé vouloir convaincre son entraîneur de revoir sa décision. Drôle d’échange...

Zidane : you are going to play instead of Rodrygo, you can ?

Zidane : can or cannot ? you can ? attack and defend, yes ? vamos !

The man tried to negotiate with Zidane pic.twitter.com/Yr6SDJUfZI

— El Gato Benzema (@ElGatoKBenzema) October 24, 2019