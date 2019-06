Cet été, l’attaquant Ante Rebić sera un joueur très courtisé sur le marché des transferts, après une saison réussie à l’Eintracht Francfort (9 buts en Bundesliga). Son club ne le retiendra pas pendant le mercato estival, tout comme il n’a pas retenu Luka Jović, parti pour 60 M€ au Real Madrid.

Mais pour attirer Ante Rebić, il faudra mettre le prix, car comme l’indique As, Francfort demande 40 M€ pour le Croate. Pour le moment, Rebić est notamment courtisé par l’Atlético de Madrid, pour combler les départs sûrs d’Antoine Griezmann et Nikola Kalinic, et les départs probables de Vitolo et Ángel Correa.

