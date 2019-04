Opposé au Monténégro le 25 mars dernier au Stade de Podgorica dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020, l’Angleterre s’était largement imposée sur le score de 5-1. Une belle victoire entachée cependant de cris racistes à l’encontre de certains joueurs anglais. Dernier buteur des Three Lions, Raheem Sterling avait alors répondu lors de sa célébration. Et ce vendredi, l’UEFA a décidé de sanctionner le Monténégro.

La Commission de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a infligé un match à huis-cols à la sélection de Ljubiša Tumbaković. Les Monténégrins n’auront donc pas leur public le 7 juin prochain face au Kosovo. Par ailleurs, la Fédération monténégrine de football devra payer une amende de 20 000 euros.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey

— Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019