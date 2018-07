Le potentiel transfert de Cristiano Ronaldo à la Juventus continue d’animer les débats en Espagne et en Italie. Et une vidéo posté par les Bianconeri devrait encore faire parler. Sur Weibo, réseau social chinois, le club italien a recensé tous les joueurs ayant porté le numéro 7 depuis 1995 : Di Livio, Pessotto, Salihamidzic, Pepe, Zaza et Cuadrado.

Une vidéo, reprise par As, vue comme une annonce de l’arrivée de la star portugaise dans l’effectif, lui qui a presque toujours porté le 7 dans ses clubs. Officiellement, la Juve voulait fêter là le 7 juillet (07/07). Mais ce message a été inévitablement perçu comme un signe de son arrivée imminente.