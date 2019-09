Mercredi soir, à l’occasion du choc entre l’Atlético de Madrid et la Juventus en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a encore eu un geste polémique à l’égard du public colchonero, qui lançait des chants insultants à son encontre. « Apprenez, vous devez apprendre », a-t-il ensuite déclaré en zone mixte après le match.

Interrogé par Sky Italia samedi après la rencontre de la Juventus en Serie A, le Portugais n’a pas voulu donner plus d’explications : « je ne veux pas en parler plus, les gens sont bêtes et parlent trop ».

