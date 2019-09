Véritable légende de Liverpool, Steven Gerrard a éclaboussé Anfield de son talent pendant dix-sept ans. Mais en 2015, le milieu de terrain décide de tenter l’aventure outre-Atlantique au Los Angeles Galaxy en MLS. Une décision prise à contre-cœur selon Michael Owen, son ancien coéquipier avec qui il s’est révélé chez les Reds. Dans des propos rapportés par Sky Sports, le Ballon d’Or 2001 confie que Gerrard a été poussé vers la sortie par ses dirigeants.

« Je suis sûr qu’il aurait préféré terminer sa carrière à Liverpool, jouant de moins en moins de matchs jusqu’à ce qu’il atteigne un stade où il pouvait être intégré au staff. Cela ne s’est produit que plus tard (Gerrard est aujourd’hui entraîneur des Glasgow Rangers). Mais au lieu de cela, parce qu’il était devenu si symbolique et si puissant, je pense qu’il a été contraint de partir plus tôt. Steven était plus grand que le club. »

