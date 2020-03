L’Atlético de Madrid a réalisé l’exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face au tenant du titre, Liverpool. Une qualification acquise dans l’antre des Reds, Anfield, et qui restera longtemps gravée dans les têtes des joueurs et de Diego Simeone. Après la rencontre, El Cholo a livré son ressenti sur cette soirée, qui restera dans l’histoire de l’Atlético.

« Ce fut un match pour entrer dans l’histoire, contre un rival extraordinaire, l’un des meilleurs que nous ayons affronté en huit ans ici, avec une intensité énorme et dans un stade spectaculaire. Après leur deuxième but, nous n’avons pas baissé les bras. Nous n’avons jamais abandonné le plan que nous nous étions donné. Avec les efforts de toute l’équipe, nous avons réussi », a-t-il déclaré en conférence de presse. L’entraîneur des Colchoneros a également remercié les supporters pour leur grande prestation en tribune : « Ils ont été impressionnants, on les a entendus tout le match. Ils nous ont donné des ailes ».