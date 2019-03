À la veille du déplacement au Parc des Princes, lors du 8e de finale retour de Ligue des champions (demain soir à 21h), l’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, doit chercher loin dans sa réserve pour combler l’avalanche de blessures qui s’abat sur son effectif (Alexis Sánchez, Anthony Martial, Juan Mata, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Ander Herrera, Matteo Darmian, Phil Jones et Antonio Valencia), en plus de la suspension de Paul Pogba.

Le tacticien norvégien est contraint de faire appel à quatre joueurs de son académie pour faire le voyage à Paris. L’attaquant Tahith Chong, les milieux offensifs Angel Gomes et Mason Greenwood et le milieu défensif James Garner sont du voyage avec le groupe mancunien, alors qu’aucun d’entre eux n’a jamais débuté un match avec l’équipe première. S’ils ne devraient pas être alignés d’entrée au Parc des Princes ce mercredi, ils pourraient toutefois connaître leurs premiers instants sur la scène européenne, notamment en ce qui concerne les attaquants, puisque Solskjær ne disposera d’aucune autre solution offensive s’il venait à sortir l’un de ses deux joueurs de pointe, Rashford et Lukaku, qui débuteront selon toute vraisemblance la confrontation contre le PSG.

Le groupe mancunien :

De Gea, Romero, Grant - Bailly, Dalot, Lindelof, Rojo, Shaw, Smalling, Williams, Young - Fred, Garner, Gomes, McTominay, Pereira - Chong, Greenwood, Lukaku, Rashford.