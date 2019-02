Mercredi soir, la Juventus s’est inclinée sur la pelouse de l’Atlético de Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-0). Un match dans lequel Cristiano Ronaldo et ses compères ont souffert face aux Colchoneros de Diego Simeone. Critiqué pour ses choix et notamment la titularisation de Mattia de Sciglio au profit de Joao Cancelo, Massimiliano Allegri est revenu sur ce revers en zone mixte.

« Dire que nous n’avons pas envie de nous qualifier n’est pas vrai. En première période nous n’avons pas été bons, en seconde le match semblait plus facile mais il ne l’était pas. Au retour, il faudra être précis et rapides, oser des passes entre les lignes. L’Atlético est une équipe qui, depuis huit ans, fait en sorte que les équipes jouent mal contre elle. La Juve n’a pas été présomptueuse mais pour jouer contre l’Atlético, il faut jouer avec vitesse et précision. Ils font en sorte que tu joues mal et que le match soit lent. Ils défendent très bien, ils peuvent passer 85 minutes à défendre et à dégager les ballons vers l’avant. Nous avons fait une seconde période très laide parce que nous nous sommes endormis », a ainsi déclaré l’entraîneur italien.