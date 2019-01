Dans un peu plus de trois semaines, le Paris Saint-Germain se rendra à Old Trafford pour croiser le fer avec Manchester United à l’occasion de son huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un match auquel pense forcément déjà les champions de France. Et avant la rencontre de la 21e journée de Ligue 1 contre l’En Avant De Guingamp (victoire 9-0 du PSG), Thomas Tuchel a expliqué que son équipe devait se préparer tous les jours pour ce choc européen.

« La préparation pour Manchester, c’est chaque jour, chaque match pour être prêts. On doit être prêts chaque jour pour s’améliorer, pour s’adapter, pour vivre ensemble avec un bon état d’esprit. Ce n’est pas possible de se concentrer seulement sur ce match de Manchester, mais c’est nécessaire d’y penser maintenant. (...) C’est nécessaire de montrer cette mentalité chaque jour », a lâché l’entraîneur allemand du PSG au micro de Canal +.