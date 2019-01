C’est une drôle d’opération que sont en passe de réaliser le FC Barcelone et le FC Séville. Les deux clubs espagnols sont proches de faire venir Emerson Leite, le jeune arrière-droit de 20 ans de l’Atlético Mineiro (D1 brésilienne), comme le rapporte Sport. Initialement, les Blaugranas ne voulaient pas faire venir le Brésilien en Europe cet hiver, mais de grands clubs européens (Chelsea et l’Inter notamment) se sont positionnés sur lui, ce qui contraint les Catalans à devancer la concurrence en essayant de le faire signer dès le mois de janvier.

Mais pour ne pas avoir le jeune joueur de 20 ans directement dans son effectif, le FC Barcelone a proposé au Betis d’acquérir le défenseur ensemble (le Betis dépenserait 9 M€ et le Barça 3 M€), en incorporant d’abord le Brésilien dans l’équipe des Verdiblancos, pour que celui-ci découvre la Liga et que les dirigeants catalans puissent estimer son niveau dans un championnat européen. Le FCB se réserverait un pourcentage des droits du joueur et une priorité d’achat du défenseur à l’avenir. Emerson représente actuellement son pays au championnat des moins de 20 ans de la CONMEBOL.