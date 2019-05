Depuis son arrivée au FC Barcelone à l’été 2017, Ousmane Dembélé vit des hauts et des bas au sein du club catalan, alternant les bonnes performances avec les pépins physiques et les écarts de conduite. Comme l’indique As, cette inconstance du Français agace les dirigeants du Barça, qui lui ont donné un ultimatum.

Ainsi, le Tricolore devra se montrer irréprochable la saison prochaine, sinon il sera mis sur le marché des transferts et vendu au plus offrant. Cela indique donc qu’il devrait rester chez les Blaugranas cet été, lui qui est sous contrat jusqu’en 2022 en Catalogne, mais qu’il n’aura plus le droit à l’erreur l’an prochain.