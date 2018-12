« J’espère ne plus avoir à vivre ce moment. Une troisième opération, je ne pense pas que je la ferai. Même si je me protège et que j’essaie de faire attention, mais que je me blesse encore, ce serait trop. Trop c’est trop. Peut-être que mon pied n’est pas au niveau, j’irai faire ma vie de mon côté ». Au micro de Téléfoot dimanche, Kingsley Coman (22 ans) a laissé transparaître une certaine lassitude liée à ses blessures à répétition. L’attaquant français a même été jusqu’à remettre sa carrière en question en cas de rechute. Interrogé par Bild, le président bavarois Karl-Heinz Rummenigge lui a manifesté un total soutien.

« Je le comprends. Malheureusement, sa première blessure lui a coûté la Coupe du Monde, à laquelle il aurait autrement pris part et serait aujourd’hui champion du Monde. Néanmoins, je ne lui recommanderais pas d’être dans l’excès et de penser déjà à une éventuelle fin de carrière, s’il se blesse à nouveau », a-t-il lancé. Même son de cloche pour Hasan Salihamidzic, directeur sportif munichois. « Je parle toujours à Kingsley. Ce ne sera pas sa dernière blessure. J’ai également eu deux déchirures du ligament croisé en un an. Nous fondons de gros espoirs sur Coman. Il a un grand avenir devant lui », a-t-il lâché. Des propos qui donneront sans doute du baume au cœur à l’ancien Parisien.