Dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche, Kingsley Coman (22 ans), est revenu sur la période compliquée qu’il a traversée ces derniers mois. Gravement blessé à la cheville, l’ancien Parisien ne souhaite plus revivre ces moments douloureux.

« J’espère ne plus avoir à vivre ce moment. Une troisième opération, je ne pense pas que je la ferai. Même si je me protège et que j’essaie de faire attention, mais que je me blesse encore, ce serait trop. Trop c’est trop. Peut-être que mon pied n’est pas au niveau, j’irai faire ma vie de mon côté », confie ainsi l’international français. Une manière de faire comprendre que l’intéressé prendra sa retraite en cas de nouvelle rechute ?