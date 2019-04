Le champion du monde 2018, Paul Pogba, va mettre en vente la paire de crampons qu’il portait lors de la finale victorieuse contre la Croatie (4-2), estimée entre 35 000 et 55 000 euros, dans le cadre d’une vente aux enchères, qui aura lieu le 29 avril à Paris. Celle-ci est organisée par la compagnie Christie’s, qui a indiqué sur son site que l’argent récolté sera ensuite donné à la fondation « Les Etoiles de la source », qui agit en faveur de l’insertion et la réinsertion par le sport des jeunes de 12 à 25 ans en situation d’échec scolaire ou social. « Cette association fait du bon travail pour les jeunes en difficulté, a confié Pogba. Ayant moi-même grandi à Roissy-en-Brie, je sais combien il peut être difficile de réussir professionnellement. Je souhaite du fond du cœur que beaucoup de gens agissent pour cette cause merveilleuse et que ces jeunes aient un avenir meilleur, tant sur le plan personnel que professionnel. »

En plus des crampons du Mondial, d’autres articles liés à Pogba seront mis en vente au cours des enchères. Il y aura ainsi six maillots portés par la Pioche qui seront achetables, parmi lesquels on retrouve notamment un de Manchester United, un de la Juventus Turin (celui du match victorieux contre Manchester City 1-2 en C1 en 2015) et deux de l’équipe de France (victoire face à l’Islande 5-2 à l’Euro 2016 et face aux aux Pays-Bas 4-0 en 2017). Enfin, en plus de ces tuniques, estimées entre 1500 et 1600 euros, un ballon de la Ligue des champions, signé par Pogba, sera mis en vente. Avant les enchères, ces articles seront exposés chez Christie’s à Paris, du 26 au 27 avril de 10 heures à 18 heures.