Le but splendide inscrit par Hatem Ben Arfa samedi dernier contre Angers (3-3), lorsqu’il a slalomé dans la défense du SCO, a fait le tour de l’Europe. Et cela n’a pas échappé au Real Betis, qui veut faire signer le Français cet été, après avoir été impressionné par sa prestation en 16e de finale de Ligue Europa face à eux.

Sur Twitter, les Andalous ont partagé le but de Ben Arfa contre Angers, en commentant : « Hey Ben Arfa, nous vous avons un peu détesté il y a quelques semaines lorsque vous et le Stade Rennais nous avez éliminés de la Ligue Europa. Cependant, vous avez été des rivaux incroyables et quand vous faites des choses comme cela, il n’y a rien d’autre à faire que de s’incliner. » Une belle manière de s’attirer les faveurs du milieu offensif, dont le contrat à Rennes expire en juin prochain.

Hey, Ben Arfa

We kinda "hated" you a few weeks ago when you and @staderennais eliminated us from the @EuropaLeague

However, you were amazing rivals and when you do stuff like this, there's nothing else to do but taking a bow pic.twitter.com/c6K63fAfuZ

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 9 avril 2019