Seuls deux représentants français sont parvenus à atteindre la phase de poules de la Ligue Europa cette saison. Vainqueur de la Coupe de France face au PSG, le Stade Rennais accompagne l’AS Saint-Etienne, brillant 4e du dernier exercice de Ligue 1, en C3.

Alors que le tirage a été effectué plus tôt dans la journée, depuis le Forum Grimaldi de Monaco, les Bretons affronteront la Lazio, le Celtic de Glasgow et les Roumains de Cluj. De leur côté, les Stéphanois affronteront Wolfsburg, La Gantoise et les Ukrainiens d’Olexandriya. L’UEFA a ensuite publié le calendrier complet de la phase de poules.

Le calendrier de l’ASSE et du SRFC :

1ère journée, jeudi 19 septembre

Stade Rennais - Celtic Glasgow (18h55)

La Gantoise - AS Saint-Etienne (21h)

2e journée, jeudi 3 octobre

AS Saint-Etienne - Wolfsburg (18h55)

Lazio - Stade Rennais (21h)

3e journée, jeudi 24 octobre

AS Saint-Etienne - FC Olexandriya (18h55)

Stade Rennais - CFR Cluj (21h)

4e journée, jeudi 7 novembre

CFR Cluj - Stade Rennais (18h55)

FC Olexandriya - AS Saint-Etienne (21h)

5e journée, jeudi 28 novembre

AS Saint-Etienne - La Gantoise (18h55)

Celtic Glasgow - Stade Rennais (21h)

6e journée, jeudi 12 décembre

Stade Rennais - Lazio (18h55)

Wolfsburg - AS Saint-Etienne (21h)

