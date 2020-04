Alors que le football français traverse une énorme crise à cause de l’épidémie de coronavirus, Christophe Dugarry estime qu’il faudra revoir certaines bases du football hexagonal une fois cette crise terminée. Car pour le champion du monde 98, nos dirigeants n’ont pas vraiment mené leur barque de la meilleure des manières...

« Je pense qu’il faut revoir tout le football français. Il suffit de regarder les résultats qu’on a en Coupe d’Europe. Il y a une escalade de l’argent, c’est toujours plus et encore plus avec à l’arrivée moins de résultats. Je parle pour le football français. Les joueurs sont toujours plus payés et toujours moins bons en Coupe d’Europe notamment. Certes, il y a une économie du football qui est fleurissante, on arrive à vendre nos jeunes joueurs à des sommes impressionnantes alors qu’ils n’ont rien prouvé. À partir du moment où on a acheté des joueurs pour du potentiel et non pour des titres… Aujourd’hui, le prix du joueur de football est en fonction de son potentiel. Aujourd’hui, il y en a tellement que ça ne veut plus rien dire. C’est une loterie et les dirigeants français ont joué à cette loterie. Ça leur permettait peut-être de moins travailler, d’être moins malins… », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.