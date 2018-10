La 14e journée de Ligue 1, qui se déroulera les 23, 24 et 25 novembre, verra s’affronter les deux meilleurs ennemis de notre championnat : l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. Les deux équipes, proches au classement puisque les Lyonnais sont 5e et les Stéphanois 6e, auront l’occasion de croiser le fer au Parc OL.

Et cette année, le derby se jouera un vendredi soir ! En effet, avec le calendrier européen de l’OL, cette affiche tant attendue ne se déroulera pas le dimanche soir, comme lors des précédentes éditions. Pour rappel, les Lyonnais joueront un match capital contre Manchester City en Ligue des Champions le 27 novembre prochain.