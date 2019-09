Après plusieurs semaines d’absence à cause d’une blessure musculaire, Ousmane Dembélé avait effectué son grand retour en milieu de semaine lors du match face à Villarreal (2-1). Mais ce samedi matin, le FC Barcelone a publié un communiqué pour annoncer que l’international français était une nouvelle fois blessé.

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a donc manqué la rencontre contre Getafe ce samedi après-midi (victoire 2-0 du Barça). Et dans la soirée, le club catalan a encore donné des nouvelles du Français : « les tests réalisés ce soir sur le joueur de l’équipe première Ousmane Dembélé ont déterminé qu’il souffrait d’une surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Son retour dépendra de son évolution. »

