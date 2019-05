L’été dernier, Mariano Diaz a tout fait pour quitter l’OL et retourner en Espagne. L’attaquant a eu gain de cause et a pu retrouver le Real Madrid. Mais sa saison n’a pas été une franche réussite. Loin de là même. Un départ cet été est d’ores et déjà envisagé. Ce que nous a confirmé une source proche du club madrilène.

Où Mariano va-t-il rebondir ? Selon les informations d’El Desmarque, Valence est sous le charme de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Mieux, les agents du joueurs auraient déjà échangé avec la direction du club ché. Sous contrat jusqu’en 2023 dans la capitale espagnole, Mariano Diaz a aussi été lié au Bétis et à l’Eintracht Francfort ces dernières semaines.