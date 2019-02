Leonardo Bonucci et Álvaro Morata, ex-coéquipiers à la Juventus de Turin (entre 2014 et 2016), se retrouveront demain soir sur la pelouse du Wanda Metropolitano, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et la Vieille Dame (à 21h). Et l’Italien a tenu à glisser un message à l’attention de l’Espagnol : « c’est un ami, mais je l’ai déjà averti : "Dès que tu entreras sur le terrain, je te donnerai une bonne raclée", a confié Bonucci à As. Il a répondu : "Comme tu le fais toujours" (rires). »

Le défenseur central des Bianconeri a ensuite évoqué la place de Morata à l’Atlético, où il est arrivé cet hiver, prêté par Chelsea : « Diego Costa est plus physique et combatif. Álvaro est un crack en profondeur, il est toujours prêt. S’il trouve la confiance, il peut devenir l’un des meilleurs au monde, bien que je veuille qu’il le fasse après Atlético-Juve (rires). »