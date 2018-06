C’est désormais officiel : Patrick Vieira est le nouveau coach de l’OGC Nice. Le City Football Group, propriétaire de Manchester City et de New York City FC, où officiait le champion du monde 1998 en Major League Soccer, a tenu à lui envoyer un message de soutien pour sa nouvelle aventure. C’est le vice-président du NYCFC Marty Edelman qui lui a rendu hommage sur le site officiel.

« Khaldoon et moi avons eu la chance de connaître Patrick depuis son arrivée au City Football Group en 2010. Après avoir été un des meilleurs joueurs du monde, cela a été un plaisir de l’accompagner dans son processus de transition vers le coaching. Patrick a joué un rôle fantastique à New York City FC et un vrai leader sur et en dehors du terrain. Nous savons que quitter le club a été une décision difficile à prendre pour lui, mais nous comprenons son choix de retourner en Europe où il a passé sa carrière entière de joueur. Patrick nous quitte dans une superbe dynamique pour la saison à venir. Nous avons l’effectif le plus talentueux et le plus équilibré depuis la création du club. C’est une stratégie sur le long terme que Patrick nous a aidés à mener. Au nom du City Football Group et du New York City FC, je veux remercier Patrick pour son dur labeur et son engagement envers le club. Nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir et nous sommes pressés de continuer à suivre sa carrière de coach », a-t-il lancé.