Il n’a que 22 ans, mais il fait déjà partie des gardiens les plus convoités en Europe. Alexander Nübel, le jeune portier de Schalke 04, s’est peu à peu imposé en tant que titulaire dans les cages des Königsblauen cette saison, profitant des blessures à répétition du numéro un, Ralf Fährman.

Cela a valu à Nübel d’être suivi par de nombreux clubs, qui aimeraient bien le faire signer au mercato estival. Sport Bild indique ainsi que plusieurs mastodontes européens, parmi lesquels on retrouve le Bayern, Chelsea, Arsenal, Tottenham et le PSG, veulent attirer celui qui est souvent qualifié de « nouveau Manuel Neuer » outre-Rhin. Le directeur sportif de Schalke, Jochen Schneider, fera lui tout son possible pour conserver son jeune portier allemand, sous contrat jusqu’en 2020 : « Nous souhaitons garder Alex à Schalke sur le long terme. Je lui en ai parlé, ainsi qu’à son conseiller, et nous ferons tout notre possible pour le garder ici. »