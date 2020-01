Déjà doté de 3 maillots jusqu’ici, le Paris Saint-Germain étrennera une quatrième tenue sur les pelouses. Son équipementier Nike, en collaboration avec Jordan Brand (une filiale indépendante de la marque à la virgule) vient tout juste de dévoiler ce nouveau maillot.

À l’instar du maillot third de la saison 2018/2019 porté par les Parisiens en Ligue des champions, cette nouvelle tenue est principalement noire avec l’ajout d’un gris métallisé sur les logos Jordan et Accor Live Limitless ainsi que le fanion du club. La grande nouveauté, c’est la large bande centrale qui reprend les couleurs du drapeau français pour remplacer la fine bande blanche du maillot third de l’an passé. Le maillot arbore aussi un col V similaire à la tenue domicile actuelle des Parisiens.

Un short noir uni ainsi que des chaussettes noires unies complètent cette nouvelle tenue qui sera inclue dans une collection qui comprend notamment des survêtements, des t-shirts, des hoodies et des sneakers.

La nouvelle collection Jordan x PSG est déjà disponible à la vente. Découvrez toute la gamme PSG sur la boutique 100% foot de foot.fr.