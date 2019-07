À la recherche d’un latéral gauche durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Danny Rose (29 ans) pour apporter de la concurrence à Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Alors que l’international anglais (26 sélections) n’est plus vraiment désiré du côté de Tottenham, la Juve et le club de la capitale se sont manifestés.

Et selon les informations du Sun, le PSG serait le mieux placé pour recruter le défenseur. Pour rappel, Rose n’est pas parti en tournée avec les Spurs afin de se donner le temps de la reflexion concernant son avenir. Le transfert pourrait être bouclé atour de 22M€. Affaire à suivre...

