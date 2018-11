Décidément, les Football Leaks ne lâchent pas le Paris Saint-Germain ! Après les accusations sur le fair-play financier, le PSG doit faire face à un nouveau scandale, celui sur le fichage des joueurs selon leurs origines. Ce jeudi, la direction du club de la capitale s’est défendue de connaître ces agissements au sein de son centre de formation, dans un communiqué. Mais cela ne s’arrête pas là.

Le journal L’Équipe rapporte que la Ligue des droits de l’homme a déposé plainte contre X pour « discrimination et pour collecte et traitement de données à caractère personnel faisant apparaître les origines raciales ou ethniques ». La Licra ( Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) envisage de faire de même. La CNIL (la Commission nationale de l’informatique et des libertés) assure de son côté n’avoir pas reçu de plainte des joueurs concernés par ce scandale. Le Conseil national de l’éthique a lui été saisi par la FFF.